1st Media Invest завершило сделку по приобретению Properm.ru

Сто процентов долей ООО «ПроПермь.ру» (управляет одноименным пермским интернет-СМИ Properm.ru) перешло под контроль холдинга «ПремьерМедиаИнвест» (1st Media Invest). Об этом сообщает телеграм-канал пермского ресурса. Ранее гендиректор и совладелец ООО «ПроПермь.ру» Алексей Чистяков указал на странице в Facebook об окончании работы в должности руководителя общества. Теперь он является коммерческим директором 1st Media Invest.

Напомним, о сделке по продаже ресурса стало известно прошлой осенью, когда столичная компания приобрела 24% акций ООО «ПроПермь.ру». Гендиректор «ПремьерМедиаИнвест» Федор Щербаков тогда сообщил, что намерен увеличить долю в пермском СМИ.

Интернет-СМИ Properm.ru является одним из лидеров по посещаемости и цитируемости среди региональных медиа. Как указано на сайте издания, его ежемесячная аудитория составляет около 1,2 млн человек.