Мишустин: в начале 2022 года будет создан сервис поиска работы в странах ЕАЭС

В начале 2022 года планируется завершить разработку приложения «Работа в ЕАЭС» для создания единого рынка труда, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Помимо этого сервис поможет оформить необходимые документы и медицинские справки, а также выбрать жилье, добавил премьер.

«Это единый сервис, которым можно воспользоваться, чтоб найти вакантные места, оформить необходимые документы, в том числе, кстати, и медицинскую страховку. Это поможет также с выбором жилья. Мы ожидаем, что за единым фасадом мобильного приложения будут находиться национальные системы миграционных цифровых сервисов наших стран, мы к этому уже приступили, чтобы уже все порядке было с въездом… Планируем завершить этот сервис в начале следующего года и рассчитываем, что к нему присоединятся другие государства "пятерки". Тогда мы действительно создадим единый рынок труда нашего союза, как это записано в наших основных документах»,— сказал господин Мишустин на форуме Digital Almaty-2021 (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее сообщалось о разработке портала «Работа без границ», цель которого — поиск вакансий или резюме по всем странам союза для граждан и работодателей стран ЕАЭС. В августе отмечалось, что портал может предложить основу для информационного учета миграционных потоков в ЕАЭС.

Подробности — в материале “Ъ” «Мигрантам ищут способ подсчета».