Уголовное дело возбуждено из-за незаконного поступления в алтайский вуз 26 студентов

В Республике Алтай возбуждено уголовное дело о незаконном поступлении студентов в вуз (ч. 1 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий). По версии следствия, с 1 июля по 30 сентября 2020 года должностные лица Горно-Алтайского госуниверситета, организующие прием абитуриентов в вуз, умышленно исказили результаты экзаменов. Члены приемной комиссии внесли изменения в экзаменационные бланки и незаконно зачислили в университет 26 абитуриентов, не прошедших конкурсный отбор. Факты подтасовок были выявлены в ходе прокурорской проверки.

Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных действий: изучаются личные дела студентов, допрашиваются работники университета.

Даниил Тарабукин