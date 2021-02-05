Парагвай подписал соглашение о покупке вакцины «Спутник V»

Правительство Парагвая и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились о поставках в страну вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Я рад сообщить, что мы подписали контракт с РФПИ»,— объявил министр здравоохранения Парагвая Хулио Массолени. Он уточнил, что о сроках и объемах поставок будет объявлено в ближайшее время.

Парагвай одобрил применение российской вакцины в 15 января. По последним данным, в стране COVID-19 зарегистрировано более 136 тыс. заразившихся и почти 3 тыс. летальных исходов.

О распространении российской вакцины — в материале “Ъ” «"Спутник V" стимулировал появление авторитета».