Лечиться, лечиться и еще раз лечиться

Представители пермских частных клиник предложили краевым властям развивать в регионе медицинский туризм. Идея состоит в том, чтобы сделать медучреждения края привлекательными для пациентов из других территорий, что обеспечит приток гостей в Прикамье и позволит улучшить экономику региона. В Пермской торгово-промышленной палате и в краевом правительстве поддержали проект. Участники рынка полагают, что он реализуем, но для этого необходимо поднять уровень сервиса в пермских медорганизациях.



Вчера на заседании гильдии частной медицины Пермской торгово-промышленной палаты (ТПП) представители бизнес-сообщества и краевые власти обсудили возможность развития в Прикамье медицинского туризма. Проект презентовала директор стоматологической клиники «Гутен Таг» Ксения Новикова.

Госпожа Новикова отметила, что сегодня в регионе уже есть ряд медицинских услуг, которые могут привлечь пациентов из других субъектов. Это родовспоможение и ЭКО, кардиохирургия, пульмонология, стоматология и оздоровление. Руководитель «Гутен Таг» назвала также потенциальные направления для развития медтуризма: чек-ап (комплексное обследование организма на выявление патологий.— „Ъ-Прикамье“) по офтальмологии, онкологии, неврологии и урологии.

Для реализации проекта, по мнению Ксении Новиковой, необходимо выстроить рекламную кампанию, организовать логичную маршрутизацию, чтобы пациентам было удобно приезжать в Прикамье, и повысить сервис местных медучреждений. «Мы предлагаем выбрать какую-нибудь компанию-агента, которая бы взяла на себя эту работу и обеспечила приток клиентов. В свое время так поступил Израиль, когда решил развивать экспорт медицинских услуг»,— рассказала госпожа Новикова.

Планируется, что развитие медтуризма в Прикамье снизит отток пациентов в другие регионы, улучшит условия медицинского обслуживания для местных жителей, увеличит число рабочих мест для медиков, повысит ВРП края и будет способствовать развитию смежных отраслей (транспорта, общепита и других).

Собственник клиники «Гутен Таг», председатель гильдии частной медицины ТПП Дмитрий Карпинский полагает, что медтуризм в Пермском крае имеет шансы на развитие. «Регион, к сожалению, не может показать то золото, на котором сидит. У нас замечательный медицинский университет, крепкая база, хорошие федеральные и частные центры. Если об этом рассказывать, то люди должны поехать»,— считает господин Карпинский.

Вице-президент Пермской ТПП Елена Гилязова заметила, что в Прикамье уже есть подобие медицинского туризма. «Пермяки, которые теперь живут в других городах и даже в других странах, что называется, по старой памяти приезжают сюда, чтобы получить медицинскую услугу. Они понимают, что она будет качественной, но цена будет принципиально отличаться. Так что такая история сегодня есть, нужно просто презентовать ее»,— высказалась госпожа Гилязова. Вице-президент Пермской ТПП предложила сначала разработать несколько конкретных предложений и сформировать пакеты услуг. «Человеку нужна комплексная услуга, в которую бы входили билеты и проживание с полным сервисом»,— пояснила Елена Гилязова.

Краевой минздрав поддержал идею. «У федерального министерства здравоохранения есть целая программа по экспорту медицинских услуг, так что перед нами сегодня такая задача тоже стоит. Кроме того, это позволит сделать регион привлекательным и для наших пациентов. Сегодня мы теряем много средств из-за того, что жители Пермского края едут лечиться в другие территории по программе ОМС. Так что мы однозначно в этом заинтересованы»,— сообщила глава ведомства Анастасия Крутень.

Минэк Прикамья тоже выразил готовность работать в этом направлении. «Мы за любые хорошие инициативы, которые направлены на развитие Пермского края»,— заявила заместитель министра экономического развития региона Татьяна Чуксина.

По итогам обсуждения было решено включить вопрос развития медтуризма в Пермском крае в повестку рабочей группы по здраво­охранению при совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в регионе.

Гендиректор медицинского центра «Философия красоты и здоровья» Ирина Гневашева считает, что привлекательность региона в плане медицинского туризма зависит от того, где проживает потенциальный пациент. «Если говорить о таком виде туризма внутри страны, то Пермский край однозначно привлекателен. Для пациентов из ряда других стран мы тоже интересны, но если обратиться к Европе, то до ее уровня нам, конечно, нужно еще кое-что подтянуть в плане сервиса. Все-таки, чтобы действительно развить это направление, нужно оказывать медицинские услуги на высоком уровне, применяя все современные медицинские технологии. Это реально сделать в нашем регионе, но над этим надо работать, сам по себе такой туризм не появится»,— полагает госпожа Гневашева.

Екатерина Артемова