«Я просил сделать полностью черные часы»

Японский художник Такаси Мураками ответил на несколько вопросов о своей работе.

— Как вы впервые встретились с Hublot?

— Это произошло 17 лет назад, в 2004 году, когда я оказался на Baselworld. В то время меня интересовали часовые усложнения, поэтому я с радостью принял приглашение и в итоге провел около пяти дней на часовой ярмарке. Это было тем более интересно, что там же, в том же здании, проходит Art Basel. Но если ярмарка искусства встречает вас рядами плоских белых стен, то ярмарка часов выглядит гораздо более зрелищной. Это совсем другой мир с трехэтажными павильонами внутри и морем шампанского в каждом из них. Там я познакомился с Мива-сан из Hublot, с которой мы и работали над новыми часами.

— Как проходила ваша работа с командой Hublot?

— Сюжет появился сразу. Люди думают об улыбающемся цветке, когда думают о Такаси Мураками, поэтому это был очевидный выбор. Единственное, о чем я попросил сразу же,— это сделать полностью черные часы. Потому что первый образ, который у меня возникал, когда я слышал о Hublot, это их фирменный черный каучуковый браслет.

— Вы встретили какие-либо трудности?

— Больше было волнений, чем трудностей. Я люблю фабрики, я ведь тоже создал свою фабрику, поэтому посещение мануфактуры и штаб-квартиры Hublot в Швейцарии стало для меня очень важным этапом. Там могут сделать вещи любой степени сложности. Особенно мне понравилась компьютеризированная автоматизированная огранка сапфира. Я хотел быть вовлеченным в производство часов на том уровне, на котором мог бы создать полностью оригинальные часы.

— Каково ваше ощущение времени? Что вы думаете о времени как художник?

— Я думаю, что работа художника — всегда стремиться быть знаком препинания в истории. Очень важно задумываться при этом о долговечности того, что ты делаешь. Хотелось бы, чтобы каждая из моих идей стала исторической вехой. Я думаю о том, не истечет ли «срок годности» моих работ через 100 или 200 лет.

Вопросы команды Hublot