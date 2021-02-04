Защитника задержанных на несогласованной акции не пускают в здание Московского райсуда Петербурга

Адвокат Максим Камакин сообщил, что судебные приставы не пускают его в здание Московского районного суда, куда он прибыл для защиты подзащитных. Вызов полиции в суд не помог. «Факты нарушения конституционных прав подзащитных зафиксированы»,— добавил он.

В суд правозащитников пускают уже только в процессе заседания, если задержанный подает ходатайство.

По словам муниципального депутата МО «Московские ворота» Анны Кузнецовой, она сама накануне представлялась правозащитницей, пыталась попасть в здание суда. «Пристав, ссылаясь на указания сверху, сказал, что к задержанным на митинге ему сказали никого не пускать»,— добавила она.

Сегодня, 4 февраля, Московский районный суд Петербурга рассматривает дела задержанных во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 2 февраля.