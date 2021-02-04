На следующей неделе в Татарстане похолодает до 30 градусов мороза

В Татарстане 8-9 февраля температура воздуха ночью опустится до -30°, днем ожидается — -17..-23°. Существенных осадков не прогнозируется. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Завтра, 5 февраля, в Татарстане ожидается теплая температура. В частность, ночью столбики термометров покажут -4..+1°, днем 0..+3°.. В течение дня в регионе прогнозируют снег, туман и гололед.

В субботу, 6 февраля, в Татарстан начнет поступать холодный арктический воздух. В связи с этим ожидается резкое понижение температуры. В течение дня столбики термометров будут показывать -9..- 21°. 7 февраля в регионе будет идти снег. Ночью температура понизится до -20..-25°, днем ожидается -17..-22°.

"Ъ-Казань"