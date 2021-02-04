В Сочи задержали «телефонного террориста» за угрозы взрыва моста

В Сочи полиция и сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении об угрозе автомобильно-пешеходному мосту, расположенному около крупного торгового центра в Адлерском районе. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

Сообщение об угрозе поступило в дежурную часть отдела полиции поселка Блиново УВД Сочи. Приехавшие на место сотрудники экстренных служб и полиции никаких опасных для жизни и здоровья людей предметов не обнаружили.

Личность позвонившего вскоре удалось установить – им был 42-летний житель Усть-Лабинского района. Его задержали и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что в момент звонка он был в состоянии алкогольного опьянения и заведомо ложные сведения сообщил из хулиганских побуждений.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее в Краснодаре задержали подозреваемого в рассылке ложных сообщений о минировании объектов инфраструктуры. Мужчина рассылал в органы власти, также коммерческие структуры Краснодара сообщения, в которых говорилось о минировании торговых центров, больниц, автовокзалов, судов и аэропорта, а также содержались требования выплатить ему крупную сумму (в общей сложности 274 млн руб.).

Виктория Колганова