Экс-начальник управления мэрии Оренбурга обвиняется во взятке, мошенничестве и присвоении

Уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по организации дорожного движения администрации Оренбурга будет направлено в суд в ближайшее время. Экс-чиновнику инкриминируются преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере) и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Об этом в четверг сообщает региональная прокуратура.

«За пять лет им (обвиняемым.– “Ъ”) было похищено более 3,3 млн. руб. из вверенных ему денежных средств путем перечисления знакомому предпринимателю по фиктивным договорам оказания услуг и приобретения товаров»,– говорится в сообщении.

Кроме того, по информации прокуратуры Оренбургской области, в октябре-ноябре 2019 года тот же бизнесмен через посредника перечислил бывшему чиновнику еще около 3 млн руб. за работы по установке светофора возле торгового комплекса. По факту эти же работы проводило возглавляемое обвиняемым управлением по организации дорожного движения на муниципальные средства, решили правоохранители. После этого экс-чиновник получил от того же предпринимателя взятку на сумму 300 тыс. руб. и разрешил за бюджетные деньги установку светофора на одной из городских дорог для удобства подчиненных указанного бизнесмена, сообщает надзорное ведомство.

Георгий Портнов