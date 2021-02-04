Продажи автомобилей в России в январе сократились на 4,2%

В январе 2021 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей сократились на 4,2%, сообщает «Ассоциация европейского бизнеса» (АЕБ). Общий объем российского авторынка составил 95,2 тыс. автомобилей, что на 4,1 тыс. машин меньше, чем в январе 2020 года.

По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера после трех месяцев «существенного» роста авторынок постепенно сокращается. «Мы по-прежнему ожидаем, что в феврале и марте продажи будут расти и по результатам первого квартала выйдут на уровень прошлого года, — подчеркнул он. — Пять наиболее продающихся брендов демонстрируют относительную стабильность. Некоторые бренды показывают существенный рост». В АЕБ отметили, что впервые бренды из Китая находятся в верхней части рейтинга.

Напомним, всего в 2020 году новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России было продано 1,5 млн, что на 9,1% меньше, чем в январе-декабре 2019 года.