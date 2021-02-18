Принцип вмешательства

Есть в российской индустрии красоты темы до сих пор табуированные. Многие делают пластические операции, но признаваться в этом стесняются. Однако ухаживать за собой, чтобы стареть красиво (и желательно медленно), абсолютно нормальное желание человека независимо от его пола. Редакция «Коммерсантъ. Стиль» попросила известного пластического хирурга, автора собственных запатентованных методик, доктора Георгия Чемянова рассказать, с чего мужчинам следует начинать путь к омоложению.

В пластической хирургии наконец наступило время мужчин. У меня в клинике даже специальные дни есть, «мужские», и думаю, что скоро по количеству они сравняются с «женскими». Первые пациенты-мужчины приходили за компанию со своими подругами или женами, но сейчас есть и те, кто сам, без чьего-либо влияния, задумывается об омоложении. И это далеко не только представители творческих профессий, актеры или блогеры. По понятным причинам я не буду называть имен моих клиентов, но уверяю: в их числе представители и политической, и бизнес-элиты России. И это объяснимо. Хорошая физическая форма и моложавый внешний вид — одно из главных свидетельств успешности человека.

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Достаточно востребованные у моих пациентов-мужчин процедуры — абдоминопластика (операция на животе), мужская липосакция и липоструктурирование (создание мышечного рельефа собственным жиром). А желающим освежить лицо и сделать его моложе я рекомендую в первую очередь заняться зоной вокруг глаз. У мужчин с годами снижается тонус кожи, появляется ее избыток на верхнем веке, оно начинает нависать. Кожа наплывает на ресницы, взгляд делается тяжелым и закрытым. Нижнее веко тоже меняется: под глазами появляются мешки, добавляя возраста и делая лицо усталым. С этим мужчины чаще всего и обращаются к пластическому хирургу. Операция по исправлению этого недостатка называется периорбитопластикой. Это новый, современный подход к мужской блефаропластике (коррекции век). Задача подтянуть кожу, убрать жировые грыжи, мешки под глазами и добиться плавного перехода между веком и щекой решается именно периорбитопластикой. Поскольку необходимо сохранить мужественные черты лица, этот метод очень отличается от женской блефаропластики. Мы оставляем немного тяжести во взгляде, характерное для мужчин низкое положение бровей, но убираем признаки возраста.

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Очень важно для пациентов и отсутствие следов проведенной операции: периорбитопластика, пожалуй, единственный на сегодня метод хирургической коррекции, который действительно не оставляет ни тонких шрамов, ни других следов, и все заживает быстро. Разумеется, и другие методы сейчас усовершенствованы, но ни подтяжка лица, ни эндоскопическая операция на мужской коже бесследно не пройдут — минимальные рубцы все равно остаются. Существенный плюс периорбитопластики — короткий период реабилитации: изменить привычный образ жизни придется не больше чем на пару недель. Так что ни бояться, ни стесняться в пластической хирургии мужчинам нечего.

Георгий Чемянов