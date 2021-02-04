В Крым можно будет прилететь из 47 городов России

Билеты на летние рейсы в Крым будут продавать в 47 городах России, сообщили “Ъ” в пресс-службе международного аэропорта Симферополя. Новыми городами, откуда на полуостров будут летать самолеты, стали Липецк, Курган и Надым (Ямало-Ненецкий автономный округ).

«Реализацию билетов на полеты в Крым начали восемь авиакомпаний. Среди новых направлений рейсы в Симферополь из Липецка и Кургана на самолетах Airbus A319 авиакомпании S7 Airlines»,— уточнили в пресс-службе аэропорта.

Полеты из Липецка будут выполняться по понедельникам и четвергам с 29 апреля по 30 сентября, а из Кургана — по средам и воскресеньям с 28 апреля по 29 сентября. Также, по словам специалистов, новым направлением полетов станут прямые рейсы между Надымом и Симферополем на лайнерах Airbus A320 авиакомпании «Ямал». Они будут выполняться с 4 мая по 29 сентября: по вторникам в Крым, а по средам — в обратном направлении.

Старт большинства рейсов запланирован на конец марта. Полеты продлятся до октября 2021 года.

Александр Дремлюгин, Симферополь