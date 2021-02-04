В Саратове депутата хотят лишить зарплаты за участие в акции в поддержку Навального

Депутаты Саратовской областной думы от КПРФ могут лишиться заработной платы в парламенте. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России» со ссылкой на однопартийца Алексея Антонова.

Исполняющий полномочия руководителя фракции «Единой России» в облдуме предлагает пересмотреть ставки депутатов, работающих на постоянной основе. Это связано с участием коммуниста Александра Анидалова в несогласованной акции сторонников Алексея Навального 31 января. Господин Антонов считает, что этим вопросом стоит заняться мандатной комиссии.

Единорос отметил, что коммунист, «находясь на депутатской заработной плате, получая все блага от государства», выступает против правопорядка, участвуя в акции в поддержку оппозиционера. «Не пора ли пересмотреть ставки депутатов на постоянной основе?» – отметил член «ЕР».

Марина Ковалева