В Астраханской области осудили троих жителей Таганрога за попытку сбыта 6 кг наркотиков

Приволжский районный суд Астраханской области вынес приговор по уголовному делу в отношении трех жителей Таганрога. Они признаны виновными в создании и участии в преступном сообществе (ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ) и покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, 13 октября 2020 года в Ленинском районе Астрахани и 17 октября на территории Приволжского района области участники ОПГ устроили мелкооптовые закладки наркотиков для последующего сбыта розничными партиями. Сотрудники правоохранительных органов пресекли их деятельность и изъяли из незаконного оборота более 6 кг запрещенных веществ различного происхождения.

Суд назначил жителям Таганрога наказание в зависимости от роли и степени участия каждого от 9,6 лет до 13,6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Мария Шахрай