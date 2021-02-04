Арендатора Центрального парка Белгорода признали банкротом

Арбитражный суд Белгородской области признал банкротом арендующее 6 га в Центральном парке облцентра ООО «Геопарк» Александра Каракулова и ввел в отношении него процедуру конкурсного производства на шесть месяцев. Из документов суда следует, что должник ходатайствовал о приостановке производства по делу, но суд в удовлетворении этого ходатайства отказал. Конкурсным управляющим общества утвержден Евгений Маслиев.

Напомним, банкротный иск к ООО «Геопарк» подала мэрия Белгорода. Поводом для обращения в суд стала задолженность «Геопарка» по аренде участка перед мэрией в размере 7,5 млн руб. По словам владельца компании Александра Каракулова, администрация Белгорода рассчитывает также безвозмездно получить имущество арендатора, чтобы потом его продать и вычесть из вырученных средств долг.

Отметим, что помимо мэрии свои требования успели также заявить еще несколько кредиторов — ВТБ (4 млн руб.), УФНС (1,1 тыс. руб.), белгородское ООО «Автострада» (341,4 тыс. руб.). При этом обеспеченный залогом имущества «Геопарка» долг ВТБ уже выкупило подконтрольное господину Каракулову ООО «Техносила».

Подробнее о конфликте мэрии с арендатором — в публикации “Ъ-Черноземье“.

Мария Старикова