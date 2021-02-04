Отставка обвиняемого в коррупции мэра Славгорода признана незаконной

Мэру Славгорода (Алтайский край) Сергею Горбунову, который обвиняется во взяточничестве, удалось добиться признания незаконным решения о своей отставке. «Признано незаконным решение Славгородского городского собрания депутатов Алтайского края от 16 июня 2020 года об удалении главы Славгорода Горбунова С.В. в отставку»,— сообщили в краевом суде, добавив, что горсобрание нарушило процедуру отставки.

В середине июня прошлого года депутаты Славгородского горсобрания приняли решение о досрочном отстранении Сергея Горбунова от должности. К этому депутатов в своем письме призвал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, после задержания Сергея Горбунова правоохранителями.

Губернатор тогда прокомментировал это словами: «Не все проходят испытание властью».

Сергей Горбунов обжаловал это решение в горсуде Славгорода, но потерпел неудачу. После этого он подал апелляцию в краевой суд.

Сергей Горбунов обвиняется следственными органами во взятках (ст. 290 УК РФ). По данным следствия, летом 2018 года чиновник, только вступив в должность мэра, потребовал от директора коммерческой компании взятку за определение ее поставщиком угля для нужд города. Бизнесмену необходимо было передавать градоначальнику 100 тыс. руб. ежемесячно и делиться прибылью в размере 5-10 % от поставок угля за каждый отопительный сезон.

В последующем, мэр, увеличил сумму взятки. «Помимо ежемесячно назначенной суммы, он запросил от бизнесмена передать ему деньги из расчета 50 руб. за каждую т угля, поставленную в ходе отопительного сезона 2019 — 2020 годов»,— сообщили участники расследования, добавив, что общая сумма инкриминируемой экс-мэру взятки составила 6,8 млн руб. В мае 2020 года градоначальника задержали. После задержания чиновник дал признательные показания, обещая содействовать следствию, однако в дальнейшем отказался от них. Сейчас это дело слушается в суде.

Подробнее о том, как глава алтайского города признался в получении миллионных взяток, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Смягчение мэра пресечения».

Илья Николаев