Уставный суд Свердловской области могут заменить уставным советом

Уставный суд Свердловской области, который, согласно закону, необходимо ликвидировать до 1 января 2023 года, могут заменить уставным советом. Вопрос обсуждался на заседании рабочей группы по усовершенствованию устава региона.

«Компетенции Уставного суда во многом перешли к Конституционному суду, который может рассматривать акты субъектов РФ и даже законопроекты. Поэтому никакого пробела не образовывается»,— подчеркнул господин Крашенинников. По его мнению, вместо ликвидируемого органа в регионе надо создать уставной совет. «Важно, чтобы на стадии проектирования такие советы были. Это будет новый способ защиты прав граждан. Я за такие институты, которые спокойно защищают права, а не когда что-то вспыхнуло и все кричат»,— добавил он.

Уставный суд Свердловской области был создан в 1998 году. За это время он рассмотрел чуть более 100 дел. У свердловских депутатов неоднократно возникали предложения о ликвидации Уставного суда. Их не устраивала низкая производительность, высокие расходы, а также пожизненные гарантии денежного содержания для судей Уставного суда в почетной отставке.

Однако свердловские власти не могут определиться с датой ликвидации суда. Как пояснил депутат регионального парламента Вячеслав Вегнер, это связано с необходимостью внесения изменений в областной бюджет. «Власти региона обязаны сохранить выплаты и социальные гарантии, которые даны судьям Уставного суда. В частности, пенсионное обеспечение, предоставление рабочего место в случае сокращения состава суда, выплата выходных пособий и прочее. Это все требует солидной суммы, которую необходимо выделить в бюджете»,— отметил господин Вегнер.

Подробнее об изменении устава Свердловской области и ликвидации Уставного суда — в материале “Ъ-Урал” «В устав добавляют согласия»