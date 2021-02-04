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Власти Марий Эл выделили 20 млн рублей на профилактику COVID-19

В Марий Эл на профилактику коронавируса потратят 20 млн руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы республики Александра Евстифеева.

Отмечается, что деньги на профилактику выделили из резервного фонда правительства региона. Их направят на мероприятия по профилактике COVID-19 и устранение последствий пандемии. Кроме того, на данные средства будут куплены средства индивидуальной защиты для медучреждений.

На сегодняшний день в Марий Эл выявили 10 793 случая коронавируса. 9453 пациента выздоровели, 156 человек скончались.

"Ъ-Казань"


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