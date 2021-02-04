Прокуратура оспаривает порядок формирования тарифов краевым минэнерго

Прокуратура Пермского края выявила нарушения при формировании тарифов, допущенные краевым минэнерго. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как показала проведенная проверка, тарифы расходов на аренду тепловых сетей и спецтехники, используемых в утилизации твердых коммунальных отходов, не обоснованы. Также заявленные одной из территориальных сетевых организаций объекты электросетевого хозяйства ею не использовались. Все это привело к завышению тарифов.

Кроме этого, цены для иных потребителей, помимо населения, устанавливались ведомством выше экономически обоснованных. Компенсация межтарифной разницы правительством не производилась.

В связи с этим прокуратурой края в суд направлен иск об оспаривании правовых актов краевого минэнерго. Краевой суд вынес три решения, одно из которых вступило в законную силу.