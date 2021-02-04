Ярославцев оштрафовали на 11,6 млн рублей за нанесение вреда природе

В 2020 году в Ярославской области выявили 422 случая нарушения природоохранного законодательства, Нарушителям были назначены штрафы на общую сумму 11,6 млн руб., сообщили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования.

«Параллельно с расширением и модернизацией инфраструктуры для мониторинга состояния окружающей среды в регионе налажено оперативное межведомственное взаимодействие с профильными надзорными органами, в том числе с прокуратурой, что позволило повысить эффективность надзора»,— отметил заместитель председателя областного правительства Роман Колесов.

В сообщении отмечается, что в 2020 году специалистами регионального департамента совместно с прокуратурой проведено 43 проверки исполнения законодательства о недрах и 10 проверок соблюдения требований законодательства в сфере охраны воздуха. В результате проверок возбуждено 15 дел об административных правонарушениях. Кроме штрафов, нарушители должны будут возместить ущерб, причиненный природе.

София Бастрыгина