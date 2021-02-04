Аткарчанин приговорен к условному сроку за поджог автомобиля из хулиганских побуждений

В Аткарске Саратовской области 21-летний местный житель признан виновным в покушении на уничтожение чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Установлено, что в ночь c 25 на 26 августа 2020 года он из хулиганских побуждений поджег машину 66-летнего потерпевшего. Целью являлось посмотреть, как автомобиль будет гореть вживую. Ущерб, причиненный автовладельцу, оценили в 451 тыс. руб.

Подсудимому назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Марина Ковалева