Центр развития туризма ищет подрядчика для проведения форума «Пермский период»

ГБУ «Центр развития туризма» Пермского края объявило электронный аукцион на оказание услуг по организации проведения зимней сессии краевого молодежного форума «Пермский период».

Мероприятие пройдет 6 марта на заводе им. Шпагина. Исполнитель должен оборудовать сцену, установить мебель, аудио- и ТВ-технику, машину для выброса конфетти, гардероб на 400 мест. Необходимо также организовать питание участников, охрану форума и дежурство медработников.

Максимальная цена контракта — 2,9 млн руб. Победителя определят 18 февраля.