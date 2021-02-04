В Ростове произошел пожар в супермаркете «Кооператор Дона»

В 3:30 4 февраля в Ростове на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в магазине «Кооператор Дона» на пр-кте Ворошиловском, 91/1. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Уже в 4:24 пожару был присвоен второй ранг сложности. К 5:58 пожар был локализован на площади 600 кв м. В 6:18 было ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет. В тушении принимают участие 27 единиц техники и 91 человек.

По данным пресс-службы, из многоэтажного здания, на первом этаже которого находится магазин, было эвакуировано 219 человек. Сейчас они возвращаются в свои квартиры.

Наталья Шинкарева