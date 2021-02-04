Российские театральные и музыкальные критики выступили против полицейского насилия

Российские объединения музыкальных и театральных критиков опубликовали совместное открытое письмо с протестом против насилия в ходе недавних акций протеста в Москве и других городах. Текст обращения размещен на сайтах Ассоциации театральных критиков и Ассоциации музыкальных критиков.

Авторы письма требуют «отменить фактический запрет мирных собраний и митингов, прекратить практику незаконных задержаний и наказаний, избиений и унижений людей, собирающихся мирно и без оружия, чтобы заявить о своей гражданской позиции». Выразив «солидарность с теми, кто выступает за соблюдение принципов демократии, закрепленных в Конституции Российской Федерации», письмо призывает журналистов и деятелей театра присоединиться к заявлению.

Ассоциация музыкальных критиков была создана в 2011 году. Она объединяет критиков и журналистов, освещающих тему классической музыки в печатных и электронных СМИ. Ассоциация театральных критиков возникла в 2015 году и включает в себя на текущий момент около 150 театроведов и профильных журналистов из Москвы, Петербурга и других городов России.

О последних акциях протеста — в материале “Ъ” «Минский вечер в Москве».