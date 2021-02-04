Осужденным за пытки полицейским сократили сроки

Верховный суд Татарстана уменьшил срок двум из пяти полицейских, которые были осуждены за превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК) и доведении до самоубийства (ч.2 ст.110 УК). Полицейскому Михаилу Логачеву и начальнику отдела уголовного розыска УМВД по Нижнекамскому району Ринату Ахметшину снизили срок на два года. Они отправятся в колонию на шесть и семь лет вместо восьми и девяти лет, соответственно, сообщает правозащитная организация «Зона права».

По данным правозащитников, суд посчитал, что в действиях полицейских не было предварительного сговора. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Напомним, поводом для расследования в отношении силовиков стал суицид 22-летнего местного жителя Ильназа Пиркина. Он покончил с собой, не выдержав истязаний при задержании. А дальнейшем установлены факты пыток других задержанных. Всего были осуждены пятеро полицейских.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"