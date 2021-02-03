ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге проиграл «Ак Барсу» 2:3

Хоккейный клуб «Автомобилист» в Екатеринбурге проиграл «Ак Барсу» (Казань) в рамках чемпионата КХЛ. Матч закончился со счетом 2:3 (1:1, 0:0, 1:2).

«Гости вышли вперед на восьмой минуте, но вскоре Брукс Мэйсек сравнял счет. Второй период прошел без голов, а после перерыва “Ак Барс” забил сначала второй гол, а затем третий. На 56-й минуте Андрей Обидин сократил отставание до минимума, под конец встречи “Автомобилист” поменял вратаря на шестого полевого, но спасти игру не удалось»,— рассказали в пресс-службе «Автомобилиста».

Следующую игру «Автомобилист» проведет в Екатеринбурге 5 февраля. Он будет принимать «Нефтехимик» (Нижнекамск).