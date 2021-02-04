В суде «Зайцев.нет»

К одному из старейших музыкальных порталов zaycev.net снова возникли претензии у правообладателей. Московский городской суд удовлетворил два иска к ООО «Зайцев.нет» от Первого музыкального издательства с требованием удались копии песен в том числе Любови Успенской, на которые у компании не было прав. Другой портал компании — mp3party.net — нелегально, по версии истца, распространял песни групп «Ленинград», «Агата Кристи», «Гости из будущего» и других. Если требования правообладателя не будут выполнены и он повторно обратится в суд и выиграет иск, порталы могут быть навсегда заблокированы.

Московский городской суд удовлетворил два иска одного из крупнейших в России лейблов «Первое музыкальное издательство» (владеет правами на 50 тыс. российских музыкальных произведений) к ООО «Зайцев.нет» (управляет бесплатными музыкальными порталами zaycev.net и mp3party.net), следует из базы суда. Издательство требовало блокировки ссылок на пиратские копии песен на порталах компании, а также денежных компенсаций. У «Зайцев.нет» не было прав на размещение песен ряда исполнителей, говорит источник, близкий к Первому музыкальному издательству. Официальный представитель компании отказался от комментариев.

В первом иске речь шла о mp3party.net и песнях группы «Ленинград», Monatik, Serebro, «Агата Кристи», «Гости из будущего» и других. По этой претензии суд решил взыскать с компании 3,23 млн руб. из запрошенных 40 млн руб. Решение по иску было опубликовано 25 января. Во втором иске издатель требовал заблокировать ссылки на портале zaycev.net с песнями в том числе Любови Успенской. Иск удовлетворен 26 января, решение по нему пока не опубликовано. По этой претензии сервис должен будет выплатить Первому музыкальному издательству, 660 тыс. руб., уточнили “Ъ” в пресс-службе Мосгорсуда. К «Зайцев.нет» подано еще несколько исков, в том числе от Национального музыкального издательства, Национального цифрового агрегатора и «Юнайтед мьюзик групп», обнаружил “Ъ”.

ООО «Зайцев.нет» запущено в 2004 году. Портал долго был открыто пиратским, но в 2016 году объявил о смене стратегии, заключив мировое соглашение с Velvet Music. Она судилась с площадкой из-за незаконного распространения фонограмм Константина Меладзе. Разбирательство грозило сервису так называемой вечной блокировкой. По данным Kartoteka.ru, компанией владеют Артем Бигильдеев и Евгений Трухин, ее выручка в 2019 году составляла 131 млн руб., чистая прибыль — 11,2 млн руб. «Зайцев.нет» зарабатывает на размещении рекламы и продвижении отдельных треков, следует из информации на сайте компании.

В «Зайцев.нет» не согласны с требованиями Первого музыкального издательства. По словам представителя компании, она поддерживает законное использование музыкальных произведений, но при работе с лейблами «не всегда получает актуальную информацию о смене правообладателя песни». Чтобы исключить риски, компания будет работать с правообладателями напрямую, подчеркнули там.

Zaycev.net может быть полностью заблокирован, если хотя бы один из правообладателей, получив решение Мосгорсуда в свою пользу, снова обратится в суд из-за нарушения прав на репертуар на этом ресурсе, говорит управляющий партнер Semenov & Pevzner Роман Лукьянов. Общее число исков, поданных разными компаниями, никак не влияет на вероятность блокировки сервиса, уточняет он.

Спор между Первым музыкальным издательством и «Зайцев.нет» выделяется из общей судебной практики тем, что помимо блокировки пиратского контента истец потребовал денежную компенсацию, отмечает Роман Лукьянов. И ее, по оценке эксперта, удовлетворили «в существенном для данной категории дел объеме». По мнению юриста фирмы «Интеллектуальный капитал» Василия Зуева, для правообладателей такие судебные решения — позитивный сигнал.

Валерия Лебедева