Завод «НефтеМаш» поборется за 29 млн рублей

ЗАО «Самарский завод „НефтеМаш“» подало апелляционную жалобу на решение суда о признании недействительными сделок организации с банкротящимся АО «СУТЭК» на общую сумму порядка 29 млн руб. Речь идет о платежах СУТЭКа за поставленное «НефтеМашем» тепло — компания владеет газовой котельной, которая отапливает два поселка Куйбышевского района Самары. Представители самарского завода утверждают, что из-за несостоятельного контрагента предприятие тоже может оказаться на грани банкротства. Как отмечают юристы, ситуация для владельца котельной не настолько критичная и его шансы переиграть дело в свою пользу довольно ­высокие.



Поставлявшее ресурсы обанкротившемуся АО «СУТЭК» — ЗАО «СЗ „НефтеМаш“» намерено обжаловать решение арбитражного суда о признании недействительными сделок между компаниями на общую сумму около 29 млн руб. С иском об оспаривании платежей в суд обратился конкурсный управляющий СУТЭКа Олег Бабкин. Рассмотрение апелляции завода отложено до 25 февраля. Как ранее установил суд, сделки были совершены с предпочтением, в ущерб интересам остальных кредиторов. Однако в компании утверждают, что сделки осуществлялись в рамках обыкновенной деятельности на протяжении многих лет; предприятие, от которого зависит теплоснабжение части домов в Куйбышевском районе Самары, не получая средства от единой теплоснабжающей организации — СУТЭКа, не могло своевременно оплачивать газ и электричество, которые шли на выработку тепловой энергии. Как отмечают юристы компании, к тому же СУТЭК, транспортировщик тепла конечному потребителю, с 2017 года не совершил ни одного добровольного платежа — деньги приходилось взыскивать в судебном порядке. Кроме того, около 36 млн руб., которые задолжал транспортировщик тепла владельцу котельной, включены в реестр требований кредиторов в рамках дела о банкротстве.

• АО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания» зарегистрировано в Самаре в 2001 году. На сайте СУТЭКа указано, что компания была создана в результате подписания протокола о планах реформирования жилищно-коммунального хозяйства города между администрацией Самары и ООО «Самарарегионгаз», которое сейчас называется «Газпром межрегионгаз Самара». СУТЭК эксплуатировал 17 муниципальных котельных, пять ведомственных котельных и восемь комплексов тепловых сетей. Всего организация обслуживала 1758 объектов тепло­снабжения.

Производство по делу о несостоятельности СУТЭКа началось в декабре 2017 года. В марте 2018 года суд ввел в компании процедуру наблюдения. В сентябре 2019 года общество признали банкротом и открыли конкурсное производство. Основным кредитором должника является АО «КНПЗ» с 357 млн руб. В реестр кредиторов также входят структуры «Газпрома».

• ЗАО «Самарский завод „НефтеМаш“» зарегистрировано в 2002 году в Самаре. Руководит организацией Александр Воронов. Компания специализируется на производстве машин и оборудования для добычи полезных ископаемых. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2019 году выручка предприятия составила 297 млн руб., прибыль — 144 тыс. руб. Финансовая отчетность за более поздний период не опубликована.

В среду, 3 февраля, руководство завода пожаловалось депутату Госдумы РФ Алексендру Хинштейну на недостаток правового регулирования в подобных ситуациях. Как ответил депутат, это не его предмет ведения, но он готов обратиться в профильный комитет. По словам представителей завода, задолженность банкрота перед предприятием составляет четверть годовой выручки, в случае, если денежные средства не удастся вернуть, компания может оказаться на грани банкротства. Кроме того, заложниками ситуации могут стать жители Куйбышевского района, для которых «НефтеМаш» вырабатывает тепловую энергию. По мнению чиновников районной администрации, присутствовавших на встрече руководителей завода с парламентарием, проблем с теплоснабжением в районе не будет.

Как отмечают юристы, шансы на то, что «Нефтемаш» заставят вернуть полученные по исполнительным листам средства, далеко не 100процентные. «Обращение к депутату я бы назвал подстраховкой и попыткой повлиять на решение суда, но в целом это не особо и нужно. Когда речь идет о регулярных платежах за поставляемые ресурсы, суды редко признают такие платежи сделками с предпочтением, поэтому есть вероятность, что решение будет оспорено в вышестоящих инстанциях»,— говорит руководитель направления «банкротство» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. Как он добавляет, «в пользу „Нефтемаша“ играет еще и то, что списание средств было осуществлено в рамках исполнительного производства, то есть можно практически исключить вероятность того, что долг был таким образом, возвращен по договоренности между должником и конкретным кредитором в ущерб прочим».

Сабрина Самедова