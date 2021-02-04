Естественная убыль не останавливается

С января по ноябрь 2020 года в Самарской области число родившихся сократилось почти на 7%, а число умерших увеличилось на 21,7% (на 8422 человек) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. За этот период смертность в регионе превысила рождаемость на более чем 84%. За 11 месяцев 2019 года эта цифра составляла 41,3%. Эксперты считают, что из-за коронавируса было больше смертей, чем говорится в статистике. По их мнению, для повышения уровня рождаемости необходимы более высокие ­компенсации.



В Самарской области число родившихся за январь-ноябрь 2020 года сократилось на 6,9% по сравнению с результатом аналогичного периода 2019 года. Число умерших за этот период увеличилось на 21,8%, показатели смертности превысили показатели рождаемости на 84,8%. В январе-ноябре 2019 года превышение составляло 41,3%. Такие данные приводятся в докладе о социально-экономическом положении Самарской области за 2020 год.

Так, за 11 месяцев 2020 года в регионе родилось 25457 человек, что почти на 2000 меньше, чем за аналогичный период 2019 года (27337 человек). За январь-ноябрь 2020 года в Самарской области умерло 47039 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года число умерших увеличилось на 8422 человек. Естественная убыль за 11 месяцев 2020 года составила 21582 человек, за аналогичный период 2019 года — 11280 человек.

В докладе говорится, что «устойчивым и долговременным фактором сокращения населения остается естественная убыль». Так, по данным Самарастата, за период с января по ноябрь 2020 года естественная убыль населения наблюдалась во всех городах и муниципальных районах Самарской области, за исключением Волжского района, в том числе поселков Рощинский, Смышляевка и Стройкерамика.

По сравнению с 2019 годом безработица в регионе в минувшем году выросла в три раза. По данным министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, к концу декабря 2020 года в органах службы занятости населения состояли на учете 44,9 тыс. безработных граждан, из них 43,8 тыс. имели статус безработного. На конец декабря 2020 года уровень зарегистрированной безработицы составил 2,6% от численности рабочей ­силы.

«Очевидно, что от коронавируса было больше смертей, чем говорится в статистике. Понятно, что целый год во всем мире буйствовал COVID19, смертей было очень много, и прежде всего это касалось пожилых людей»,— говорит доктор социологических наук, заведующая кафедрой методологии социологических и маркетинговых исследований Самарского университета Анна Готлиб.

Эксперт подчеркивает, что рождаемость снижается на протяжении многих лет, потому что население с каждым годом беднеет: «Как и в любые тяжелые времена, люди не решаются заводить ребенка. Но не было таких резких скачков. А это связано с самоизоляцией, потерей работы, когда в значительной степени пострадал малый бизнес. Многие предприятия перестали получать прибыль. Но это вынужденная мера. Увеличилось число бедных людей. В таких условиях рождаемость никогда не будет расти. На это кроме коронавируса повлияли и недостаточные меры материальной компенсации для поддержания уровня жизни. Убыль населения — это всегда плохо и говорит о социальном неблагополучии. Если были бы более высокие компенсации, многие бы решились на детей».

За сутки на 2 февраля в Самарской области были выявлены 300 случаев новой коронавирусной инфекции. Большинство из них пришлись на Тольятти (92), Самару (78) и Новокуйбышевск (14). Всего за период пандемии в Самарской области выявлено 40903 случая коронавируса, скончались 830 человек, у которых ранее подтвердился COVID19.

Ани Айвазян