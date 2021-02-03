В Прикамье поступило еще 7,5 тысяч доз «Спутника V»

Сегодня, 3 февраля, в Пермский край поступила очередная партия вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) для проведения массовой вакцинации против COVID-19 в количестве 7,5 тыс. доз. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Препарат будет распределен между 47 медучреждениями региона. Вакцина поступит в пермские ГКП №4, ГКП №2, ГП №7, ГБ №6, КБ Свердловского района, ГКБ им. С.Н. Гринберга, ГКП № 5, ГКП г. Перми, в ЦРБ Пермского района, а также в медицинские учреждения Чернушки, Краснокамска, Нытвы, Добрянки, Соликамска, Лысьвы, Чусового, Березников, Кунгура, Кудымкара, Чайковского, Оханска, Частых, Ильинского, Осы, Барды, Елово, Кишерти, Суксуна, Березовки, Орды, Верещагино, Очера, Карагая, Сивы, Большой Сосновы, Горнозаводска, Чердыни, Красновишерска, Куеды, Октябрьского, Уинского, Губахи (филиал ГКБ №4) и Гайн. Также среди учреждений, куда направили вакцину, четыре частных медорганизации: ООО «Городская поликлиника», АФ «МЦ «Философия красоты и здоровья», ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пермь» и ООО МК «УралМед». Еще одно учреждение — Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД — иммунизирует только медицинских работников.

В общей сложности с начала вакцинации против COVID-19 в Прикамье поступило 21,5 тыс. доз «Спутника V». Вакцинация проводится в два этапа, второй компонент вводится на 21-й день после первого. По состоянию на утро 3 февраля жителям региона введено 67,3% вакцины, поступившей ранее: первым компонентом привиты 9376 человек, вторым — 2168 жителей.