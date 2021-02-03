Бывший санаторий «Южная Звезда» в Геленджике выставили на торги за 23 млн рублей

Правительство Самарской области объявило электронные торги по продаже комплекса зданий бывшего санатория «Южная Звезда», расположенного на первой линии морского побережья Геленджика. Информация об аукционе размещена на официальном сайте Главного управления организации торгов Самарской области.

Согласно документации, на продажу выставлено историческое здание спального корпуса 1913 года постройки площадью 499,4 кв.м, которое включено в перечень объектов культурного наследия Краснодарского края под наименованием «Дом жилой, дача генерала Н.И.Вишневецкого нач. ХХ в.». Кроме того, в качестве дополнительных лотов предлагаются административный корпус 1915 г. постройки площадью 120 кв.м, более современные здания прачечной, кухни и бара, построенные в 1970-х гг. По оценке комиссии, все здания комплекса имеют износ в 40% и нуждаются в ремонте.

Заявки принимаются до 9 марта 2021 г., торги пройдут в формате аукциона на повышение, стартовая цена за весь комплекс – 23,1 млн руб., шаг – 1,1 млн (5% от стоимости).

Ольга Логинова