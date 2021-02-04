Коронавирус уронил промышленность

Индекс промышленного производства в Прикамье впервые за четыре года показал снижение. В минусе оказались практически все сферы. На фоне общего падения резкий рост продемонстрировала текстильная промышленность, которая сосредоточилась на изготовлении тканей для защитных костюмов медиков. Также в связи с режимом самоизоляции в плюсе оказались поставщики коммунальных услуг, в частности операторы ТКО и водоканалов. Эксперты поясняют, что падение промышленности обусловлено простоем крупных предприятий во время локдауна вес­ной. При этом они дают оптимистичные прогнозы на текущий год: если новых потрясений, подобных пандемии COVID-19, не произойдет, индекс промпроизводства в регионе вернется к росту.



Пермьстат в минувший понедельник опубликовал доклад о социально-экономическом положении Пермского края в 2020 году. Он содержит подробные данные по промышленности региона. Индекс производства по промышленным видам экономической деятельности в крае в 2020-м снизился на 3% по сравнению с 2019 годом. Отметим, что этот показатель в Прикамье упал чуть ниже, чем в целом по России (по стране индекс промпроизводства снизился на 2,9%).

Серьезное падение промышленности в регионе было зафиксировано по итогам кризисного 2016 года. Тогда индекс промпроизводства снизился на 1,3% к предыдущему году. Затем в течение трех лет наблюдался рост: в 2017-м на 4,4%, в 2018-м на 1,9%, в 2019-м на 2,5%. В начале 2020 года промышленность в Прикамье тоже показывала положительную динамику, однако затем этот показатель начал постепенно снижаться и в июле составил уже 91,9% к июлю 2019-го. Во втором полугодии ситуация немного стабилизировалась: в ноябре индекс промпроизводства составил 98,3% в годовом отношении, в декабре — 100,5%.

Наибольшее падение объемов производства за год произошло в сфере энергетики (на 11,9%). Сильнее всего здесь снизился показатель производства, передачи и распределения электро­энергии (на 13,8%). Производство и распределение газообразного топлива сократилось на 9,3%, пара и горячей воды — на 5,5%.

Добыча полезных ископаемых к году сократилась на 5%. Добыча нефти и газа уменьшилась на 5,5%. При этом показатель производства в сфере услуг в области добычи полезных ископаемых вырос на 15,1%.

Производство в обрабатывающем секторе сократилось на 1,1%. Сильнее всего упало производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (–24,5%), мебели (–22,7%), компьютеров, электронных и оптических изделий (–12,2%), напитков (–11,1%). Рост показали текстильные предприятия (+27,3), производители электрооборудования (+13,5%), резиновых и пластмассовых изделий (+9,7%), химических веществ и химических продуктов (+3,4%).

Сектор водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и ликвидации загрязнений оказался в плюсе — за год производство в этой сфере выросло на 6,4%.

Значительное снижение выработки электричества подтверждают в филиале АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Пермского края, Удмуртской Республики и Кировской области» (Пермское РДУ). По данным филиала, выработка электроэнергии в энергосистеме региона в прошлом году сократилась на 14,5% относительно 2019-го. В Пермском РДУ пояснили, что снижение показателя связано с уменьшением выработки на Пермской ГРЭС на 25,6%, Пермской ТЭЦ-9 — на 11%, Чайковской ТЭЦ — на 15,6%, Камской ГЭС — на 19,7%, Воткинской ГЭС — на 13%, а также с выводом из эксплуатации генерирующего оборудования Кизеловской ГРЭС и Пермской ТЭЦ-6. Потребление электроэнергии в Прикамье в 2020 году уменьшилось на 6,3% в годовом отношении. Его снизили крупные предприятия края: «АВИСМА» (филиал ПАО «Корпорация „ВСМПО-АВИСМА“») — на 30,9%, ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» — на 12,1%, АО «Транснефть-Прикамье» — на 31,9%, ОАО «Соликамский магниевый завод» — на 8,6%, а также предприятия мелкомоторной нагрузки и жители.

Резкий рост текстильной промышленности участники рынка объясняют повышенным спросом на ткани для спецодежды. В ГК «Чайковский текстиль» пояснили, что в 2020 году кроме традиционных проектов по пошиву спецодежды для предприятий добавились заказы на многоразовые костюмы врачей. На сегодня компания поставила для защитной одежды медиков около 3 млн кв. м тканей, из которых швейными предприятиями из разных регионов было отшито более 0,5 млн комп­лектов костюмов. Еще 40 тыс. защитных комбинезонов «Чайковский текстиль» изготовил самостоятельно для нужд Пермского края.

В краевом минпроме показатели промышленного производства в 2020-м комментировать не стали.

Председатель комитета заксобрания Пермского края по промышленности, экономической политике и налогам Татьяна Миролюбова поясняет, что основной причиной общего снижения объемов промпроизводства в регионе стал спад экономической активности в мировой экономике на фоне пандемии COVID-19 и нарушение глобальных цепочек поставок. «Также влияние оказало падение цен на нефть на мировом рынке. В Прикамье очень серьезный нефтедобывающий сектор. Снижение цен привело к сокращению нефтедобычи на территории региона, из-за этого снизился индекс промышленного производства в этой сфере и в напрямую связанной с ней обрабатывающей промышленности. Кроме того, Пермский край является экс­портно-ориентированным регионом, и падение мирового спроса тоже сработало в минус. Думаю, как раз из-за всех этих факторов производственные показатели у нас упали чуть сильнее, чем в среднем по стране»,— полагает госпожа Миролюбова.

Снижение потребления энергии предприятиями и, как следствие, падение этого сектора, по словам Татьяны Миролюбовой, связано с жестким локдауном, который действовал в Пермском крае весной и в первой половине лета. На сферу водоснабжения и утилизации отходов режим самоизоляции, наоборот, повлиял положительно, отмечает госпожа Миролюбова: «Люди дольше находились дома, расходовали больше воды и производили больше бытовых отходов».

Председатель пермского отделения «Деловой России» Дмитрий Теплов считает, что если бы не простой предприятий весной, промышленность в регионе по итогам 2020 года могла вырасти минимум на 4%. «Во время жестких ограничений крупные предприятия простояли около трех недель. Этот небольшой отрезок времени и стал основной причиной снижения объемов производства. Получается, в общей сложности мы потеряли около 7% из-за пандемии»,— отмечает господин Теплов. По его словам, сейчас даже те предприятия, которые сильно просели, начинают постепенно восстанавливаться. «Думаю, если никаких серьезных потрясений не случится, в текущем году мы вновь должны вернуться к увеличению объемов производства и, пусть умеренно, на те же 4%, но прирасти»,— прогнозирует глава реготделения «Деловой России».

Екатерина Артемова