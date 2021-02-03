В Дагестане шестерых несовершеннолетних заподозрили в терроризме

Следственное управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело в отношении шестерых несовершеннолетних, организовавших ячейку террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в РФ). Им грозит до 20 лет лишения свободы. О возрасте несовершеннолетних не сообщается.

По версии следствия, подозреваемые поддерживали идеи ИГ. В июне 2019 года они объединились в Махачкале, создав террористическое сообщество для участия в незаконном вооруженном формировании. Один из несовершеннолетних, которого выбрали лидером, подозревается по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества и руководство им), остальные — по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе).