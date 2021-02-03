В Рыбинске директора завода осудят за хищение бюджетных денег

Прокуратура Ярославской области направила в рыбинский городской суд уголовное дело о мошенничестве при получении субсидий из федерального бюджета, в результате которого государству нанесен ущерб в размере 349 млн руб., сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Фигурант уголовного дела – 57-летний директор ООО «Завод дорожных машин», бывший президент торгово-промышленной палаты Ярославской области (ЯрТПП) Павел Кузнецов. В прокуратуре отметили, что ущерб, нанесенный

Павлу Кузнецову предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере). Речь идет о мошенничестве в крупном размере при получении бюджетных выплат. По материалам дела в 2016 – 2019 годах обвиняемый в нарушение условий договора на поставку самоходной и прицепной техники давал подчиненным указания приобретать детали для техники в Китае, вместо их изготовления непосредственно на предприятии в Рыбинске.

«В результате предприятие незаконно получило субсидии на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении указанной техники, а также затрат на содержание рабочих мест. Ущерб, причиненный Российской Федерации преступной деятельностью, составил более 349 млн руб.»,— говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, незаконную деятельность выявили и пресекли сотрудники управления ФСБ России по Ярославской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Павел Кузнецов был задержан ФСБ 13 сентября 2019 года. 14 сентября он был арестован Рыбинским городским судом. 30 сентября решением областного суда мера пресечения была изменена на домашний арест. 13 мая 2020 года Рыбинский городской суд в очередной раз продлил Павлу Кузнецову эту меру пресечения. 3 июня 2020 года Ярославским областным судом постановление Рыбинского городского суда от 13 мая было отменено, и Павла Кузнецова отпустили из-под домашнего ареста.

Рыбинское предприятие ООО «Завод дорожных машин» производит дорожную технику, автогрейдеры, снегопогрузчики и фронтальные погрузчики.

Антон Антонов