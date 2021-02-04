«Сердце России» открывается капиталу

Фармдистрибутор «Гранд Капитал» близок к приобретению региональных и столичных сетей аптек, управляемых компанией «Сердце России». Эта сделка, стоимость которой оценивается минимум в 4 млрд руб., может стать первой в наступившем году. Поставщики заинтересованы в покупке фармритейлеров для диверсификации бизнеса, поэтому в ближайшие годы, по прогнозам экспертов, возможны сделки на региональных рынках.

Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по приобретению ООО «ФК "Гранд Капитал"» 100% долей в уставных капиталах аптечных сетей «Сердце континента», «Сердце столицы», «Сердце Московии», «Сердце Вятки», «Сердце Брянска» и «Сердце Карелии». В базе данных «СПАРК-Интерфакс» основным бенефициаром практически всех этих юрлиц значится Оксана Агиевич. Все эти структуры, объединяющие свыше 200 аптек на северо-западе и в центре страны, управляются компанией «Сердце России». В этой компании в среду вечером получить комментарий не удалось. В «Гранд Капитале» подтвердили “Ъ” информацию о возможной сделке, но ее сумму и сроки закрытия не раскрыли.

По итогам девяти месяцев 2020 года «Сердце России» с совокупной выручкой 2,2 млрд руб. вошло в рейтинг топ-40 крупных фармритейлеров по версии DSM Group. По данным источника “Ъ” среди фармритейлеров, по итогам всего 2020 года совокупная выручка «Сердца России» превысила 3 млрд руб. Другой собеседник “Ъ”, но уже из числа инвестконсультантов фармбизнеса, оценивает стоимость активов «Сердца России» в 1,5–2 размера годовой выручки, или в 4,5–6 млрд руб.

«Гранд Капитал» поставляет более чем в 48 тыс. точек фармрозницы 7 тыс. наименований продукции от 400 российских и зарубежных производителей. Логистические комплексы дистрибутора расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Калининграде, Новосибирске и других городах.

В 2020 году поставщик вошел в топ-5 фармацевтических дистрибуторов России и занял 215-е место в рейтинге 500 крупнейших игроков российского бизнеса по версии РБК. По данным «СПАРК-Интерфакс», 99,8% ФК «Гранд Капитал» принадлежит кипрской Oblada Enterprises Ltd. Но участники рынка называют реальным бенефициаром компании Дениса Ременяко: ему напрямую принадлежит 0,2%. По данным отчета компании по РСБУ, в 2019 году ее выручка превысила 61,4 млрд руб., чистая прибыль — 301 млн руб.

Ранее компания «Гранд Капитал» не имела собственной розничной сети и занималась только поставками лекарств для аптечных сетей-партнеров, а также предоставляла услуги электронной площадки для взаимодействия производителей и розничных игроков. Компания пыталась приобрести аптечную сеть «Мега Фарм», принадлежавшую Marathon Group Александра Винокурова (см. “Ъ” 10 сентября 2019 года). Но стороны не смогли договориться об условиях сделки, рассказал один из собеседников “Ъ”.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк считает, что сделка скорее является консолидацией ряда активов, которые уже подконтрольны «Гранд Капиталу». “Ъ” удалось обнаружить в Kartoteka.ru информацию о том, что господин Ременяко в 2016 году был бенефициаром ООО «Сердце континента». Консолидация понадобилась для установления полного контроля над всеми аптеками, управляемыми «Сердцем России», считает эксперт. По его словам, ранее аптечные сети в основном приобретались дистрибуторами за долги.

Покупка аптечных сетей, по мнению директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, позволяет дистрибутору диверсифицировать свой бизнес и получать рентабельность и в оптовом, и в розничном сегменте. В 2020 году было закрыто очень мало сделок в фармрознице, что связано с кризисом на рынке, отмечает эксперт. Но, по его прогнозам, в ближайшие годы поставщики продолжат развивать собственные аптечные сети за счет точечных сделок по приобретению региональных фармритейлеров.

Александр Осипов