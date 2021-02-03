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Депутат от КПРФ претендует на пост главы Перми

Депутат Пермской думы от КПРФ Геннадий Сторожев подал документы на конкурс по отбору главы Перми. Об этом товарищ Сторожев сообщил на своей странице в Facebook. В беседе с корреспондентом “Ъ-Прикамье” депутат добавил, что принял решение после консультаций с бюро Пермского крайкома КПРФ. «КПРФ — активно действующая партия, и мы можем выдвинуть своего кандидата»,— заявил коммунист.

Документы от кандидатов принимаются со 2 февраля до 4 марта. Сам конкурс запланирован на 18 марта. Претенденты на руководящую должность представят программу развития муниципалитета, а также пройдут индивидуальное собеседование. По его итогам комиссия, состоящая из представителей муниципалитета и краевых властей, предложит Пермской думе не менее двух кандидатов. Главой станет тот, за кого проголосует большинство депутатов.

Ранее о своем желании претендовать на пост руководителя Перми заявляли: исполняющий полномочия главы города Алексей Демкин, гендиректор и собственник холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин, градозащитник Денис Галицкий, координатор городского штаба Навального Сергей Ухов и координатор сообщества «Велосипедизация Перми» Александр Синявский.

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