Около 29 тыс. доз вакцины от COVID-19 поступило в Самарскую область

Самарская область получила еще 28 980 доз вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-ковид-вак». Об этом в среду сообщает правительство Самарской области.

«Уже в течение дня они (дозы вакцин.– “Ъ-Волга”) будут распределены по прививочным пунктам – всего их 137. Один из них – в поликлиническом отделении Самарской городской больницы №4»,– говорится в сообщении.

Ранее на прививочный пункт в поликлинику четвертой городской больницы Самары поступало 230 доз вакцины. В этот раз в учреждение поставят 1150 единиц препарата. На площадке поликлиники городской больницы прививаются до 120 человек в день.

Георгий Портнов