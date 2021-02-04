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Онлайн-кинотеатр IVI вошел в топ паблишеров года

Онлайн-кинотеатр IVI вошел в топ-10 российского рейтинга LevelUp Top Publishers 2021

LevelUp Top Publishers 2021 - рейтинг наиболее успешных компаний, издающих приложения в мобильном сегменте. Компания App Annie, платформа, анализирующая мобильные данные, озвучила победителей ежегодной премии Top Publisher Award, которая называет инновационные и наиболее успешные компании мобильного сегмента во всем мире.


Напомним, онлайн-кинотеатр IVI также не первый год входит в топ-3 мобильных приложений по монетизации, что объясняется позитивным опытом зрителей видеосервиса.

«IVI — онлайн-кинотеатр № 1 на российском рынке, наша аудитория превышает 52 млн уникальных пользователей. Мы постоянно улучшаем пользовательский опыт и даем нашим зрителям возможность легко выбрать нужный фильм на любом устройстве»,— рассказывает Ирина Грандель, заместитель генерального директора по развитию платной модели — директор департамента платных сервисов IVI.

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