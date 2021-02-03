Стадион-долгострой «Динамо» в Краснодаре введут в эксплуатацию 2022 году

Окончание строительства и введение в эксплуатацию стадиона «Динамо» в Краснодаре запланировано на 2022 год. Об этом говорится в постановлении, подписанном губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.

Как следует из документа, власти региона предоставят АО «Динамо-Кубань» бюджетную инвестицию в размере 656,3 млн руб. путем приобретения в госсобственность 3,8 млн обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска. Стоимость каждой акций составит 171,6 руб.

Таким образом общая сметная стоимость проекта и общий объем бюджетных инвестиций составит 1,68 млрд руб. Как указано в основных технико-экономических показателях по объекту, после реконструкции вместимость зрительских трибун на стадионе «Динамо» составит 3512 мест, ориентировочная пропускная способность – 310 человек в смену.

Стадион «Динамо» был построен в Краснодаре в 1932 году. Он находится на реконструкции с 2007 года, однако по факту строительные работы на нем начались только в 2012 году. После этого сроки сдачи объекта неоднократно продлялись, однако реконструкция так и не была завершен.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, о том, что администрация Кубани выкупает акции физкультурно-спортивного общества «Динамо Кубань» на сумму 656 млн руб., стало известно в ноябре 2020 года. Таким образом, доля региона в уставном капитале общества вырастет до 74,9%. Ранее говорилось, что дополнительных вложений на восстановление стадиона из краевой казны не потребуется.

В феврале 2020 года было разработано дополнительное техзадание на реконструкцию стадиона «Динамо» в Краснодаре. Согласно документу, на стадионе появятся скалодром, два теннисных корта и зона для занятий военно-прикладными видами спорта. Всего на стадионе предусмотрено пять спортивных залов: для легкой атлетики, силовой подготовки, борьбы, самбо и бокса.

Алексей Белянин