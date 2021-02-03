В Ростове-на-Дону учителя уволили из-за участия в акции в поддержку Навального

В Ростове-на-Дону из-за участия в несанкционированном шествии в поддержку оппозиционера Алексея Навального из двух школ уволили учителя обществознания и истории Александра Рябчука. Об этом он сам сообщил в Instagram.

Александр Рябчук работал в ростовском лицее №11 учителем, а также в одной из частных школ города. В ней он успел проработать совместителем два дня. По словам учителя, 23 января он вышел на протестную акцию и начал вести прямую трансляцию. После этого он писал посты и вел прямые эфиры о том, что думает о ситуации в стране.

«В своих выступлениях я подчеркивал: совершать политические действия могут только совершеннолетние! Я бросил вызов власти, и аппарат заработал»,— написал господин Рябчук в посте. Также учитель рассказал, что «влиятельные люди позвонили директору частной школы». За этим последовал разговор с директором, в котором она сообщила, что работать в школе Александр Рябчук сможет только при полном отказе от публичного изложения своей точки зрения. «В муниципальной системе мне сказали то же самое. Лицей меня не хотел отпускать»,— уточнил он. В лицее №11 на звонок корреспондента “Ъ” не ответили. В пресс-службе администрации Ростова не смогли оперативно ответить на вопрос.

Сегодня Александр Рябчук разместил у себя в аккаунте видео, в котором рассказал, что домой к его бывшей супруге и дочери с обыском пришли сотрудники ОМОНа. Господин Рябчук отметил, что не призывает никого к противоправным действиям.

Напомним, 23 января и 31 января во многих городах страны прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По оценкам корреспондентов “Ъ”, в Ростове-на-Дону 23 января в протестном шествии приняли участие около 3 тыс. человек, а 31 января — около 700.

2 февраля суд изменил условный срок Алексею Навальному на реальный. Фактически он проведет в колонии около двух лет и восьми месяцев. Акции в этот день были не столь многочисленные, однако в Москве задержали свыше 1 тыс. человек.

Подробнее о протестах — в материале “Ъ” «Минский вечер в Москве».

Наталья Шинкарева, Ростов-на-Дону