В Ярославской области фермеры получат гранты на 80 млн рублей

В 2021 году в Ярославской области на поддержку крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов выделят 78,6 млн руб., сообщили в региональном департаменте АПК и потребительского рынка. В сообщении отмечается, что общая сумма грантов на 5,5% превышает объем финансовой поддержки в 2020 году.

Накануне на заседании комитета ярославской областной думы по аграрной политике директор департамента Евгений Сорокин сообщил, что всего за период с 2017 по 2020 год фермеры региона получили 43 гранта. Из федерального и областного бюджета на поддержку фермерского производства было выделено 159,1 млн руб. На эти средства начинающие фермеры приобрели 20 тракторов, 38 единиц навесного оборудования, более 450 голов крупного рогатого скота, 100 овец и коз, 145,5 га земли. В 2021 году в грантовую систему планируют внести ряд изменений.

«В 2021 году увеличены ассигнования на выдачу грантов "Агростартап" — с 14,7 млн руб. в 2020 году до 27,7 млн руб. в 2021 году в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Грант на поддержку начинающих фермеров отменяется. Также предусмотрен новый вид грантов — "Агропрогресс" для субъектов микро- или малого предпринимательства. Максимальная сумма поддержки — 30 млн руб.»,— рассказал господин Сорокин.

София Бастрыгина