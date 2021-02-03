«Для Украины это просто политическое землетрясение»

На Украине запретили эфирное вещание трех новостных телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK. Накануне президент страны Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против этих компаний и их владельца, оппозиционного депутата Тараса Козака, на пять лет. Представители телеканалов назвали такое решение «политической расправой над неугодными СМИ». Санкции подразумевают в том числе блокировку активов, ограничение торговых операций и запрет передавать свои права на объекты интеллектуальной собственности другим лицам. В октябре телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK показали фрагмент встречи главы «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука с Владимиром Путиным, которая состоялась в Москве. Надзорные органы Украины сочли, что действия компаний были направлены «на формирование положительного образа Владимира Путина и государства-агрессора». О чем говорит подобное решение Зеленского? И какими будут его последствия? Об этом — обозреватель “Ъ” Максим Юсин.

— Это предвестник катастрофы, как считают собеседники в Киеве, с которыми я общался. Мы это недооцениваем, но, естественно, мы сейчас находимся под воздействием бурных событий у нас, и на этом фоне все меркнет. Но для Украины это просто такое политическое землетрясение. Надо понимать, что Зеленский сделал то, до чего не додумался даже Порошенко, при том что Порошенко, казалось, проводил гораздо более жесткую политику. Но, тем не менее, сейчас он может развести руками и сказать: а что, так можно было? Вот так в секунду закрыть три оппозиционных телеканала… Из них два — «112 Украина» и NewsOne занимают первые два места в рейтинге информационных телеканалов страны.

И вот так в секунду с ними расправиться, причем без решения суда, следствия… Просто собирается Совет национальной безопасности и обороны и выносит решение, принимает санкции против конкретного гражданина Украины. То есть сейчас, на самом деле, многие поняли, что они на очереди, радуются этому сторонники Порошенко. Но, в общем-то, если так получилось с телеканалами Медведчука, то почему не сделать то же самое с двумя телеканалами Порошенко? Это тоже легко делается. Люди вокруг Коломойского, депутаты от правящей партии «Слуга народа» тоже сильно напряглись, потому что следующий шаг — это некие репрессии против каналов Коломойского, особенно «1+1», а это его главный телевизионный актив.

Показательно, что в «Слуге народа» далеко не однозначная реакция.

Во-первых, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков не поддержал это решение, а воздержался. Даниил Гетманцев, глава комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике, тоже написал твит, назвав это решение странным, требующим разъяснений. То есть даже в команде самого Зеленского по этому поводу нет единодушия.

— Что касается международной реакции, мы знаем, что в том же самом Брюсселе или в Вашингтоне всегда очень трепетно относятся к вопросам, связанным со свободой слова, особенно в подопечных странах.

— Это прекрасно понимают и украинские власти. Поэтому они рассчитали все таким образом, что наносить удар надо именно сейчас, пока Запад поглощен противостоянием с Москвой, пока все возмущаются приговором Навальному. У Киева такое черно-белое видение мира: если мы враги России, и мы с вами в одном лагере, то нас-то нельзя критиковать, даже если с ваших максималистских позиций мы что-то не очень хорошее совершаем, закручиваем гайки, но мы же закручиваем правильные гайки. Если вы это еще не понимаете, вы поймите, что мы ваши, и все, что мы делаем, направлено против российской пропаганды, против Медведчука.

— Не будет ли этического кризиса на фоне этой медийной истории?

— Кризис будет, безусловно, потому что это происходит на не очень хорошем фоне для Зеленского. Последние данные опросов общественного мнения показали, что его рейтинг опустился ниже 20%, а побеждал он с 73%. И «Оппозиционная платформа — За жизнь» впервые опередила «Слугу народа» на 2% — и тут Зеленский такое решение принимает. Примерно 30% украинцев, которые готовы поддержать взгляды, выражавшиеся этими телеканалами, вообще, получается, лишены медийной поддержки, какого-то медийного выхлопа.

Они считают, что Запад смолчит. Но все-таки, зная, как устроено общение журналистов на Украине с западными посольствами, я уверен, что сейчас посыплются запросы в посольства «семерки». Они же постоянно по каждому поводу выступают с совместными заявлениями о том, что касается Украины, кадровой политики, экономической и так далее, то есть они просто обязаны будут что-то сказать. А вот если они не скажут, это будет вопиющее проявление двойных стандартов.

Беседовал Петр Косенко