Губернатор Ярославской области защитил сельский памятник солдату

Памятник солдату, установленный местными жителями в селе Яснищи Некрасовского района Ярославской области получит официальный статус, сообщил на своей странице в соцсети губернатор Дмитрий Миронов. Глава региона отметил, что жителям, по своей инициативе установившим памятник молодому солдату в селе помогут провести юридическое оформление по официальному размещению мемориала на муниципальной земле.

«Понимаю, что жители, инициативная группа, действовали по зову сердца, хотели увековечить память своих земляков и каждого молодого солдата, не вернувшегося с войны. Прошу главу Некрасовского района Алексея Коротаева разобраться с ситуацией, взять памятник на баланс района или сельского поселения»,— написал Дмитрий Миронов, отметив, что юридические нюансы важны, но куда важнее поддержать людей в добром начинании.

Напомним, житель села Яснищи Сергей Большаков обнаружил заброшенную скульптуру солдата в одном из дворов Ярославля. Местные жители решили установить ее в своем селе. Однако местная администрация отказалась выделить место под памятник и взять его на баланс. Жители установили скульптуру сами и обратились за помощью в ее оформлении в отделение ОНФ по Ярославской области. Теперь инициатива жителей получила поддержку у руководства области.

Антон Антонов