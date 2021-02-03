Число пользователей интернета в Китае приблизилось к 1 млрд человек

Численность жителей Китая, пользующихся интернетом, достигла 989 млн человек к концу 2020 года, передает агентство «Синьхуа» сведения Китайского центра сетевой информации. Центр, отвечающий за распределение IP-адресов и доменов китайской зоны, отметил, что за время пандемии коронавируса (с марта 2020 года) доступность интернета в стране выросла на 5,9 п.п., до 70,4%.

К концу минувшего года в Китае стало на 85,4 млн больше пользователей интернета по сравнению с мартом, сообщает центр сетевой информации. 986 млн жителей Китая, или 99,7% от общего числа пользователей, выходят в интернет с мобильных телефонов. Число жителей сельской местности, пользующихся интернетом, выросло с марта на 54,7 млн, примерно до 309 млн (31,3% от общего числа интернет-пользователей в Китае).

Отметим, что в первые месяцы распространения коронавируса в Китае в некоторых провинциях была введена система «кодов здоровья», разработанная интернет-холдингом Alibaba. Позднее эта система была распространена по всей стране. Система отслеживает перемещения и контакты пользователей и генерирует коды зеленого, желтого или красного цветов — по ним власти и владельцы заведений определяют, стоит ли распространять на человека ограничения. «РИА Новости» со ссылкой на отчет Китайского центра сетевой информации отмечает, что код здоровья получили 900 млн человек.

О командировке специалистов Всемирной организации здравоохранения в Китай — в материале “Ъ” «Ухань исследуют со всеми остановками».