Главные новости к утру 3 февраля

В Москве и Санкт-Петербурге прошли массовые акции в поддержку Алексея Навального. Демонстранты не согласны с решением суда о замене оппозиционеру условного срока на реальный по делу «Ив Роше». По информации «ОВД-Инфо», всего было задержано около 1,4 тыс. человек. О решении суда

Джефф Безос уйдет с поста гендиректора Amazon. Он займет должность исполнительного председателя совета директоров. Гендиректором станет Энди Джесси, который возглавляет Amazon Web Services.

Экс-глава ЕЦБ Марио Драги может возглавить правительство Италии. Президент Серджо Маттарелла пригласил его для переговоров после того, как выступил о желании сформировать новое неполитическое правительство. О политическом кризисе в Италии

Власти Москвы не продлят контракт с худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым, сообщил источник ТАСС. Господин Серебренников отказался комментировать информацию, но подтвердил, что контракт заканчивается в конце февраля.

В генконсульство России в Нью-Йорке бросили красную краску в ходе акции протеста. Дипмиссия назвала митинг антироссийским, но не уточнила, что требовали демонстранты. В Instagram 2 февраля опубликовали фото с отметкой генконсульства — с краской на окне и ершиком.

Мексика одобрила применение вакцины «Спутник V». Об этом сообщил замглавы Минздрава страны Уго Лопес-Гателль. Об эффективности вакцины

Карта “Ъ”: в каких масштабах и чем мир прививается от COVID-19 Читать далее

Глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова предложила продлить льготную ипотеку не во всех регионах. По ее мнению, программу нужно сворачивать, так как она теряет социальную направленность. О влиянии программы на рынок

WADA не будет обжаловать решение CAS в отношении РУСАДА. В организации заявили, что разочарованы решением, но не видят смысла его оспаривать. РУСАДА также не намерено обжаловать решение.

Три украинских телеканала прекратили вещание из-за санкций президента Владимира Зеленского. Это «112.Украина», NewsOne и ZIK, принадлежащие депутату Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку. Власти объяснили это борьбой с дезинформацией из России.

О предстоящих 3 февраля важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.