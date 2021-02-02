WADA не будет обжаловать решение CAS в отношении РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о санкциях в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В организации заявили, что разочарованы решением, но не видят смысла его оспаривать.

«Основания для апелляции в Федеральный суд Швейцарии ограничиваются такими процедурными вопросами, как юрисдикция, состав коллегии и право быть заслушанными. Федеральный суд Швейцарии не проводит рассмотрение дела по существу и поэтому не будет вмешиваться в оценку соразмерности последствий. В результате, следуя советам юридических консультантов, WADA твердо убеждено, что апелляция не принесла бы никакой пользы, и решило воздержаться от этого»,— говорится в сообщении пресс-службы WADA.

В декабре 2020 года CAS подтвердил правомерность применения к России со стороны WADA пакета жестких санкций. Однако в итоговом варианте наказание было смягчено. В частности, с четырех до двух лет был уменьшен срок действия санкций (отсчет идет с 16 декабря 2020 года). Также CAS не поддержал положения, предписывавшие россиянам выступать на международных турнирах в нейтральном статусе без использования на форме слова «Россия» или цветов российского флага.

Ранее РУСАДА заявило, что не станет оспаривать решение CAS. Как отмечается в заявлении, РУСАДА, «исходя из необходимости достижения правовой определенности, приняло решение не оспаривать решение CAS в Верховном суде Швейцарии».

Подробнее — в материале “Ъ” «РУСАДА захотелось правовой определенности».