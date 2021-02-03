ТАСС: власти Москвы не продлят контракт с худруком «Гоголь-центра» Серебренниковым

Департамент культуры Москвы решил не продлевать контракт с Кириллом Серебренниковым на посту худрука «Гоголь-центра», сообщил источник ТАСС. Господин Серебренников отказался комментировать информацию, но подтвердил, что контракт заканчивается в конце февраля.

«Департамент культуры не продлит контракт с Кириллом Серебренниковым, контракт у него заканчивается в конце этого месяца»,— сообщил источник агентства.

Господин Серебренников создал «Гоголь-центр» в 2012 году на базе Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя. 2 февраля 2021 года «Гоголь-центру» исполнилось восемь лет.

Кирилл Серебренников был главным фигурантом дела «Седьмой студии». Летом 2020 года его и других обвиняемых признали виновными в хищении бюджетных средств на 128,9 млн руб. Господина Серебренникова приговорили к трем годам условно и штрафу в размере 800 тыс. руб. Он не признал свою вину.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Приговор по делу "Седьмой студии" остался без изменений».