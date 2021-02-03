Главные анонсы 3 февраля

В Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади. Они обсудят обстановку в Сирии и вокруг нее, ситуацию в Персидском заливе и ближневосточное урегулирование.

Состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Накануне цены на европейские сорта нефти обновили годовой максимум, уверенно преодолели уровень $58 за баррель. Аналитики считают, что текущий рост цен связан со слабым ростом предложения нефти в рамках сделки ОПЕК+. Подробнее

В Индии начнется авиашоу Aero India 2021. На нем будет представлен экспортный вариант российского истребителя пятого поколения Су-57Э.

Верховный суд Удмуртии рассмотрит апелляционную жалобу на приговор бывшему главе региона Александру Соловьеву, осужденному на 10 лет колонии строгого режима. В октябре суд признал 70-летнего политика виновным в получении взяток на общую сумму 139 млн руб. Рассмотрение апелляционной жалобы началось 2 февраля. Подробнее

Состоится заседание контактной группы по Донбассу.

В США запланировано объявление номинантов кинопремии «Золотой глобус».