В генконсульство России в Нью-Йорке бросили красную краску в ходе протеста

Генконсульство России в Нью-Йорке попросило Госдепартамент обеспечить безопасность дипмиссии. 2 февраля у здания проходили акции протеста, в генконсульстве их называют антироссийскими. В здание дипмиссии бросили красную краску.

«С 14:00 до 20:00 у здания генконсульства состоялся антироссийский митинг, в ходе которого неизвестным лицом в маске была несколько раз запущена краска. Фасад, часть здания была у нас испачкана красной краской»,— сообщил сотрудник посольства «РИА Новости». Его имя не приводится. По словам собеседника, максимальная численность акции достигала «порядка 10», а «общая направленность акции была антироссийская». Сотрудник дипмиссии не уточнил, что скандировали протестующие или что они требовали.

Генконсульство утверждает, что правоохранительные органы не обеспечили порядок у здания, несмотря на просьбы. «С двух до восьми часов они не сочли возможным появиться у консульства. Нами направлено обращение в управление иностранных представительств в Нью-Йорке Госдепа с просьбой обеспечить безопасность генконсульства»,— сказал представитель дипмиссии.

В Instagram опубликовано фото с отметкой генконсульства 2 февраля с краской на окне.